La FDA otorga el acceso a la terapia de gases con óxido nítrico para combatir el COVID-19

Según ha informado la compañía en un comunciado, el NO es una molécula producida naturalmente que es crítica para la respuesta inmune contra patógenos e infecciones. Los estudios in vitro han demostrado que el NO inhibe la replicación del coronavirus agudo severo relacionado con el síndrome respiratorio agudo (SARS-CoV) y mejora la supervivencia de las células infectadas con SARS-CoV.