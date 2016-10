3 meneos 104 clics

ANTIGO - El FBI investiga un extraño video de Youtube que algunas personas creen podría estar relacionado con la desaparición de la adolescente Kayla Berg. El video, titulado "Hi Walter! I got a new gf!" fue subido a la red en Octubre del 2009, sólo dos meses después de la desaparición. En dicho video, un hombre describe un encuentro con su nueva novia, posteriormente muestra a una mujer que parece estar cautiva en una habitación cerrada.