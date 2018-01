FBI investiga fundación de expresidente Bill Clinton, según medios

El FBI está investigando a la fundación del expresidente estadounidense Bill Clinton debido a presiones del actual mandatario Donald Trump y en medio de denuncias de corrupción hechas por legisladores republicanos, reportaron este viernes medios estadounidenses. CNN, The New York Times y The Hill, un sitio de noticias enfocado en el Congreso, confirmaron que investigadores del Departamento de Justicia están revisando asuntos relacionados con supuestas donaciones de la Fundación Clinton a cambio de favores políticos