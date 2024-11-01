edición general
El FBI advierte que Irán aspiraba a atacar la costa de California con drones [eng]

El Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo de la agencia envió memorandos a los departamentos de policía a finales de febrero en los que se indicaba que Irán supuestamente "aspiraba a llevar a cabo un ataque sorpresa con vehículos aéreos no tripulados desde una embarcación no identificada frente a las costas de Estados Unidos, específicamente contra objetivos no especificados en California, en caso de que Estados Unidos llevara a cabo ataques contra Irán".

Chiquita batería tendría esos drones para atravesar el Indico y el Pacífico
No me creo nada de todo esto.
Y tambien hace decadas que estaban a punto de tener la bomba. Y así, con esto, el asesinato de las 167 niñas está justificado y hay carta blanca para asesinar a quien haga falta.
