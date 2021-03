La favorabilidad asociada al riesgo del virus del Nilo Occidental (entrevista)

“Nosotros hacemos análisis de riesgos y en vez de dar un riesgo de tipo sí o no, que se está en riesgo o que no se está en riesgo, nos ofrece un grado de riesgo. En la medida en cómo las condiciones ambientales y espaciales del sitio favorecen que se produzca un brote de la enfermedad, utilizamos el concepto de favorabilidad, que es un concepto difuso. Este concepto es distinto al de probabilidad, que es un concepto nítido, pues algo ocurre o no ocurre. Nosotros calculamos un grado de favorabilidad”.