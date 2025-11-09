Fauna salvaje a las puertas de Oviedo: “Chipi”, el burro de una familia de Puerto, muere tras un ataque de lobo

El animal, con un gran valor sentimental para sus dueños, estaba en una finca en el centro del pueblo: "Ya no es que los lobos bajen de vez en cuando, es que están aquí de continuo", dicen los vecinos En cuanto la mujer escuchó cómo ladraban sus perros, ya supo que algo no iba bien. Eran las cinco de la mañana cuando esta vecina de Puerto se asomó a la ventana y vio a los dos burros de la familia Álvarez corriendo por la carretera que atraviesa el pueblo, una localidad del Oviedo rural situada a escasos doce kilómetros de la calle Uría.