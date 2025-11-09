edición general
Fauna salvaje a las puertas de Oviedo: “Chipi”, el burro de una familia de Puerto, muere tras un ataque de lobo

El animal, con un gran valor sentimental para sus dueños, estaba en una finca en el centro del pueblo: "Ya no es que los lobos bajen de vez en cuando, es que están aquí de continuo", dicen los vecinos En cuanto la mujer escuchó cómo ladraban sus perros, ya supo que algo no iba bien. Eran las cinco de la mañana cuando esta vecina de Puerto se asomó a la ventana y vio a los dos burros de la familia Álvarez corriendo por la carretera que atraviesa el pueblo, una localidad del Oviedo rural situada a escasos doce kilómetros de la calle Uría.

Rorschach_ #4 Rorschach_ *
No me lo creo.

Releyendo... ¿UN lobo?, anda al carajo, no se lo cree ni ella.
#5 Astur_
#4 será porque vives lejos y no tienes ni idea, de lo que pasa en esa zona
yo que vivo cerca, me lo creo, porque yo mismo vi lobos en esa zona
Veelicus #6 Veelicus
#5 Yo no me lo creo demasiado porque los lobos atacan en manada, y aqui hablan de un lobo. Es mas probable que sea un perro asilvestrado.
#8 Astur_
#6 bueno segun la noticia eso lo valoro un guarda rural, que están para eso, tienen sus estudios o deberían
y dijo que fue un lobo
los ganaderos se quejan de que los guardas rurales, siempre dicen que son perros
entonces si ese lo dijo, seria muy obvio
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
A 12km de Oviedo hay vida salvaje.

Que cosas, ir a Google Maps y mirar lo que hay a esa distancia y veréis más monte y bosque que otra cosa xD
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
#2 Y en el Rosal o en el antiguo a partir de segun que horas de la noche... {0x1f608}
#1 Astur_
copio y pego el principio de la noticia, que algunos navegadores no dejan leerlo:
.
En cuanto la mujer escuchó cómo ladraban sus perros, ya supo que algo no iba bien. Eran las cinco de la mañana cuando esta vecina de Puerto se asomó a la ventana y vio a los dos burros de la familia Álvarez corriendo por la carretera que atraviesa el pueblo, una localidad del Oviedo rural situada a escasos doce kilómetros de la calle Uría. Detrás iba un lobo, mordiéndole las patas a “Chipi”, que trataba de…   » ver todo el comentario
#9 Kuruñes3.0
Me hacen gracia los que dudan por fórmula.
Algunos lobos roban perros de sus cadenas en casas de sus dueños, le pasó a una compañera de curro en Laracha hace unos añó. A veces van solos, a veces en manada.
La ignorancia es muy atrevida.
