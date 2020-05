La fatiga por cuarentena es real y necesitamos una guía de comportamiento en la pandemia [ENG]

En vez de una aproximación de todo o nada en el riesgo de infección, los americanos necesitan un manual de cómo tener una vida durante la pandemia. Expertos en salud pública saben desde siempre que el mensaje de abstinencia de sexo no sirve para contener el HIV. Tampoco sirve el mensaje de abstinencia para el abuso de sustancias y seguro que las abstinencia de contacto social no va a contener el coronavirus, al menos no para siempre. -- Julia Marcus Professor of population medicine at Harvard Medical School