La Fase I del Universo Cinematografico de Marvel  

El Universo Cinematográfico de Marvel y My Little Pony. ¿Un crossover imposible?. Pues sí (de momento) pero no para el podcast de Placeres Culpables donde hacen un repaso a las películas de la Fase I de Marvel (Iron Man, El increíble Hulk, Iron Man 2, Thor, Capitán América: El primer vengador y Los Vengadores) y tambien sobre la serie de animación de My Little Pony. Un programa imprescindible ¡Vengadores Reuníos!