¿Fascismo en Italia? Una respuesta

El Gobierno italiano no es todavía un gobierno fascista. Todavía no ha prohibido y ni aniquilado las organizaciones civiles, aunque sostiene una política fuertemente anti-sindical y contra otro tipo de estructuras que mantienen espacios autónomos en la sociedad civil. Todavía no ha abolido las libertades formales ni reconstruido un nuevo tipo de Estado. Es un Gobierno populista autoritario, con una impronta fuerte de la de la extrema derecha una base social compuesta en su mayoría por las clases medias depauperadas.