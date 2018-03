La fascinante Hispania tardorromana

Mi fascinación por la época tardorromana comenzó temprano, pero no fue hasta hace unos pocos años cuando comencé a documentarme sobre ella en profundidad, tras decidirme a convertirla en escenario para mi primera novela. Lector apasionado del género histórico desde que tengo uso de razón, superaba ya la treintena cuando me planteé la posibilidad de escribir yo mismo una historia. En ese entonces ni siquiera entraba en mis planes el llegar a verla publicada, pero igualmente me lancé con entusiasmo a las labores de planificación y documentación