Fascinado ahora por el Valle de los Caídos, James Rhodes escribe una apología de Francisco Franco

El pianista británico James Rhodes lleva semanas compartiendo sus experiencias en España en artículos publicados en el diario El País, todos ellos dedicados a elogiar el estilo de vida de los españoles y costumbres como la merienda o el placer de “picar unas croquetas”. En su texto de hoy, Rhodes ha ido un paso más allá ensalzando el monumento del Valle de los Caídos: “A lo mejor no me creéis, pero no os miento si os digo que los españoles sois únicos rindiendo honor a aquellos que cayeron luchando en su gloriosa cruzada, qué majestuosidad,…