La farsa de Mia Farrow contra Allen

«A propósito de nada» es el testimonio en primera persona de Woody Allen, la narración de unos hechos desde el particular prisma de uno de los involucrados. Y uno sabe desde el principio, precisamente por encontrarse ante unas memorias, que lo que está leyendo es eso y no otra cosa: un relato autobiográfico. Los directores de «Allen vs. Farrow», sin embargo, ya han dejado claro que utilizan ese formato para colocar una tesis, aprovechando el acuerdo tácito suscrito con el espectador. No lo dicen así, pero se sobreentiende de sus declaraciones.