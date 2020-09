La farsa del Comité de No Intervención durante la guerra civil

El Comité de No Intervención se creó a las pocas semanas de estallar la guerra civil en España . A iniciativa del gobierno francés y apoyado por el británico, y con la idea de evitar la internacionalización de dicha guerra. Muy pronto destacó por su escasa eficacia, ya que la República no pudo comprar armas con las que defenderse y Mussolini y Hitler ayudaron a los ejércitos de Franco con total impunidad. El golpe de Estado del 18 de julio había fracasado y España no tenía mucho armamento, por lo que ambos bandos se apresuraron a pedir ayuda.