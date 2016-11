Farmacéuticas, bajo presión por posible fijación de precios en EEUU

7 meneos 9 clics

Dos destacados representantes parlamentarios estadounidenses pidieron el jueves a los reguladores antimonopolio federales que investiguen si Sanofi SA, Eli Lilly and Co, Merck & Co Inc y Novo Nordisk A/S acordaron fijar precios para la insulina y otros fármacos para la diabetes. La petición del senador Bernie Sanders y el congresista Elijah Cummings se produce después de que el pasado otoño mandaran una carta similar pidiendo una investigación a 14 farmacéuticas por la subida de los precios de medicamentos genéricos.