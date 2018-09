Una farmacéutica cuadruplica el precio de un antibiótico esencial y reaviva el debate sobre los excesos del mercado

"Creo que es un requisito moral vender un producto al mayor precio posible". Con estas palabras al Financial Times justificaba Nirmal Mulye, director ejecutivo de la farmacéutica Nostrum, la última gran subida de precio de un medicamento, la nitrofurantoína, un antibiótico para las infecciones de orina calificado como esencial por la Organización Mundial de la Salud y que ha pasado de costar unos 475 dólares a casi 2.400. "Esta es una economía capitalista y quien no sea capaz de hacer dinero no puede seguir en el negocio", concluyó.