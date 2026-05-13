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Fapas advierte que perros asilvestrados están sustituyendo al lobo en Asturias

Fapas advierte que perros asilvestrados están sustituyendo al lobo en Asturias

El Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (Fapas) ha constatado que, por primera vez en España, la eliminación de los grupos familiares de lobos en Asturias han sido sustituidos por grupos de perros que ocupan el nicho ecológico de los cánidos. La organización inició en 2017 un trabajo de seguimiento de la población de lobos en las montañas cantábricas del Principado mediante técnicas de fototrampeo que continua desarrollando en la actualidad. Según ha detallado Fapas este miércoles en un comunicado, desde este año hasta.

| etiquetas: fapas , perros , lobos
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5 comentarios
9 2 7 K 45 actualidad
Cuñado #5 Cuñado
Debe avanzarse en la obligatoriedad de la esterilización de perros (como se ha hecho con los gatos). Al menos en comunidades con presencia de lobos. Representan una amenaza enorme para la preservación del lobo ibérico.
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#2 eldelcerro
Pues nada, cero ayudas, las muertes de ganado no es por los lobos.
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#3 DrTrololo
En breve atacarán a las ovejas una jauría de chihuahuas furiosos.
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Cuñado #4 Cuñado *
#3 Si crees que una jauría de chihuahuas no atacaría un rebaño de ovejas es que no has visto un chihuahua de cerca en tu vida.
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menéame