Fapas advierte que perros asilvestrados están sustituyendo al lobo en Asturias

El Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (Fapas) ha constatado que, por primera vez en España, la eliminación de los grupos familiares de lobos en Asturias han sido sustituidos por grupos de perros que ocupan el nicho ecológico de los cánidos. La organización inició en 2017 un trabajo de seguimiento de la población de lobos en las montañas cantábricas del Principado mediante técnicas de fototrampeo que continua desarrollando en la actualidad. Según ha detallado Fapas este miércoles en un comunicado, desde este año hasta.