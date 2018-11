El fantasma de Villa y las «presiones» de Postigo en el Ayuntamiento de Aller

Entre las numerosas declaraciones que la UCO tomó el pasado mes de septiembre, comparecieron como testigos el alcalde allerano y ex concejal de urbanismo, la ex concejal de Turismo y Medioambiente, así como la que fuera secretaria municipal cuando se construyó la residencia de Felechosa. La UCO se pregunta «¿por qué se concedió la licencia para acometer el trabajo del estudio geotécnico y de movimiento de tierras, cuando los informes no eran favorables?»