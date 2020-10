Los fans del anime de los 90 no están contentos con el nuevo diseño de personajes del reboot de Tokyo Babylon [EN]

"Seishiro, ¿te has dejado tus hombros anchos como una pista de aeropuerto en la era Heisei?" [...] El Tokyo Babylon original salió durante el cénit de la anchura de hombros en las corrientes del diseño del manga/anime shojo, y las cosas no han parado de estrecharse en las últimas dos décadas. En el dibujo de Clamp se nota un cambio similar, y cuando Seishiro apareció en Tsubasa Reservoir Chronicle, que fue serializado entre 2003 y 2009, ya no era para nada tan ancho como lo era a comienzos de los 90.