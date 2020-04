Famosos que lo están pasando mucho peor que tú durante el confinamiento  

Cayetano Martínez de Irujo, heredero de la Casa de Alba, asegura sentir «angustia, incertidumbre y confusión» durante el confinamiento en su cortijo de 1.600 hectáreas en Sevilla. No es el único famoso que está pasando un drama en esta larguísima cuarentena. Sin ir más lejos, María Teresa Campos no se puede teñir el pelo o las infantas Leonor y Sofía ya no saben en cuál de los salones del Palacio de la Zarzuela retozar, 3.200 metros cuadrados que pagamos tú y yo.