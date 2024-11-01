edición general
Famoso pastor evangélico se declara culpable de abuso sexual de una niña  

Robert Morris era pastor de la megaiglesia Gateway en Texas y supo ser asesor espiritual del presidente Donald Trump.

Harkon #1 Harkon
Uy, vaya, esto no lo han esparcido los medios nacionales "por lo que sea"
Pertinax #2 Pertinax *
#1 Tampoco tú esparciste la condena a Pedro de Palacio Maguregui, "por lo que sea". Y hay más ejemplos de delitos sexuales, algunos hacia menores, de los tuyos de los que no meneas nada "por lo que sea".
