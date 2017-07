Familias y profesores contra Cifuentes: "Están tapando el 'bullying'"

La Asociación Contra el Acoso Escolar explota contra la Administración por negar un nuevo caso.- Presiones a padres, acosos ocultados y llamadas coaccionando a pediatras. Familias, profesores y sindicatos acusan a la Consejería de Educación de Madrid de tapar casos de bullying en los centros de la Comunidad, con el fin de no estropear las estadísticas. Al no haber incremento de denuncias, se da por supuesto que se está haciendo una buena prevención y no hay alarma social.