Familias desfavorecidas abandonan el comedor escolar en Madrid

No se quedan a comedor. Y no porque no lo necesiten. O porque sus familias puedan asumir el coste, económico y de planificación familiar, que supone a diario alimentar a cuatro hijas. La realidad es que no se quedan a comedor porque "supone un gasto de 400 euros al mes para cuatro niñas y es inviable". La familia de Maite aún no sabe si este curso va a recibir las ayudas de la Comunidad de Madrid que les permitirán una reducción del 50% en el precio de este servicio. "No hemos podido ir ni en septiembre y ahora tampoco en octubre"..