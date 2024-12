Las familias cambian en Almería con los partos de madres solteras frente a casadas

En la provincia nacen 3.429 niños de madres casadas y 3.172 de madres no unidas, con una diferencia de solo 257 casos. Los nacimientos de madres no casadas en Almería han alcanzado casi el mismo número que los de madres casadas, un cambio significativo en la estructura familiar de la provincia. Este fenómeno, visible tanto en la capital como en otros municipios importantes, refleja una transformación en las dinámicas sociales y familiares, con un creciente protagonismo de las uniones no formales y las familias monoparentales según los datos.