Todo el mundo sabe que cuando se defiende la familia tradicional en realidad no se defiende casi nada, sino que se ataca a la pareja homosexual. Sin embargo, a veces me pregunto qué clase de familia es la tradicional; en qué consiste esa tradición que con tanto ahínco se debe proteger de los peligros externos. Porque si evoco las estructuras familiares de la literatura o la historia que he leído, constato que resulta raro encontrarse en nuestra cultura mediterránea o hispánica con una familia tradicional tal y como ahora se la concibe...