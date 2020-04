La familia de la joven embarazada de Carballo fallecida asegura que no tenía patologías previas

La familia de la joven de 37 años de edad embarazada fallecida este domingo en el hospital, junto a su bebé, tras practicársele una cesárea de emergencia asegura que la chica no tenía patologías crónicas previas, como se indica en el informe sanitario, y ha lamentado que no se le haya hecho la autopsia antes de incinerar el cuerpo. Así lo han manifestado a Europa Press fuentes de la familia de la fallecida, que han estacado que "tuvo un embarazo estupendo", por lo que aseguran que "no saben muy bien lo que pasó".