publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
65
clics
Una familia catalana recibe una factura de 40.000 euros tras una operación urgente en Miami
La hija de dos trabajadores de RAC1 sufrió una fractura en el brazo durante sus vacaciones en Estados Unidos y el coste de la intervención ha dejado a los padres en shock ...
|
etiquetas
:
eeuu
,
sanidad
,
catalunya
8
2
0
K
100
actualidad
10 comentarios
8
2
0
K
100
actualidad
#2
Connect
#0
(...)
no contrataron una póliza específica para el viaje
. Ahora negocian con el hospital un descuento de hasta el 40% y, en paralelo, con su mutua para saber qué parte pueden recuperar.
Es lo que tiene ir sin seguro a Estados Unidos. Porque mira que lo sabe hasta la abuela del 2º 1ª que en Estados Unidos si te metes a pelo en un hospital, te dejan calvo y en pelotas. No me creo que no supiesen lo que es ir sin seguro.
6
K
71
#5
YeahYa
*
#4
#2
Sobre todo viendo cómo se frotan las manos cuando entra alguien sin seguro. Seguro que te rompes una uña y te operan toda la pierna.
1
K
32
#1
Khanbaliq
"Evitaron comer en el hospital o quedarse ambos a dormir en la habitación, intentando reducir costes"
CATALANIDAD INTENSIFIES !!!!!!!!!!!!!!!
6
K
58
#3
YeahYa
#1
Comentario cruel pero que me ha hecho reir. Voto positivo.
4
K
50
#4
Turny
Viajar a EEUU sin un seguro medico de viaje es deporte de riesgo.
4
K
34
#8
R2dC
#4
Con seguro médico es deporte de riesgo, sin seguro médico, además de riesgo en el deporte, es riesgo para tus finanzas.
0
K
10
#9
pitercio
Los viajes al tercer mundo acarrean este tipo de riesgos.
0
K
12
#6
Pacman
*
#0
Duplicada
www.meneame.net/story/vacaciones-dos-trabajadores-rac1-terminan-operac
0
K
12
#10
YeahYa
#6
He llegado tarde a descartar....
Votad negativo para cargárosla
0
K
19
#7
kastanedowski
Mas del 60% de las personas mayores de 60 años tienen deudas con el sistema de salud que amablementete autorizan creditos...
0
K
10
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
