La familia Ariza y Eduardo Inda reflotan Intereconomía con Negocios TV, la nueva plataforma digital de la ultraderecha

Desde que Intereconomía, el canal de televisión del grupo mediático que dirige Julio Ariza, dejó de ser influyente como proyecto, la ultraderecha ha buscado un nuevo faro informativo, que ha encontrado, en parte, en Negocios TV. Su auge, con casi tres millones de suscriptores en plataformas digitales, responde al viraje del sector político de Vox en los últimos años desde posiciones conservadores más tradicionales, como las que se defendían en Intereconomía, hacia un discurso ultraliberal, muy centrado en lo económico,
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Lo ideal es que las heces se hundan, ya que esto indica una densidad normal. Sin embargo, si flotan frecuentemente, son aceitosas o de color claro, podrían indicar mala absorción de nutrientes, problemas digestivos o exceso de grasa.
¿Hablarán de lo bien que va la economía para las empresas del IBEX y de las perspectivas de crecimiento de España por encima de la media europea, o de que el paro está ya casi por debajo de las dos cifras?
Pues ya tiene más que El Plural, Canal Red o Meneame