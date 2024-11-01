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La familia Ariza y Eduardo Inda reflotan Intereconomía con Negocios TV, la nueva plataforma digital de la ultraderecha

La familia Ariza y Eduardo Inda reflotan Intereconomía con Negocios TV, la nueva plataforma digital de la ultraderecha

Desde que Intereconomía, el canal de televisión del grupo mediático que dirige Julio Ariza, dejó de ser influyente como proyecto, la ultraderecha ha buscado un nuevo faro informativo, que ha encontrado, en parte, en Negocios TV. Su auge, con casi tres millones de suscriptores en plataformas digitales, responde al viraje del sector político de Vox en los últimos años desde posiciones conservadores más tradicionales, como las que se defendían en Intereconomía, hacia un discurso ultraliberal, muy centrado en lo económico,

| etiquetas: medios , comunicacion , politica , ultraderecha
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
skaworld #2 skaworld
Se lo que habeis pensado al leer el titular y ya lo he buscado yo:

Lo ideal es que las heces se hundan, ya que esto indica una densidad normal. Sin embargo, si flotan frecuentemente, son aceitosas o de color claro, podrían indicar mala absorción de nutrientes, problemas digestivos o exceso de grasa.
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#1 lawerka
Para complementar en TV el nido de fachas que es meneame en internet
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Stathamdepueblo #3 Stathamdepueblo
no sé porqué habrían de reflotar nada, de siempre es sabido que la mierda flota
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#5 Albarkas
#3 La mierda flota, pero éstos consiguen hundir todo lo que tocan.
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angelitoMagno #7 angelitoMagno
Negocios TV

¿Hablarán de lo bien que va la economía para las empresas del IBEX y de las perspectivas de crecimiento de España por encima de la media europea, o de que el paro está ya casi por debajo de las dos cifras?
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#4 UNX
¿Desde cuando VOX o Trump son ultraliberales? No acabo de entender esa relación.
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antesdarle #9 antesdarle
Negocios TV, solo hay que ver como defienden a Rusia para ver de dónde reciben parte de la financiación
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Herrerii #6 Herrerii
Pagará vox
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#8 El_dinero_no_es_de_nadie *
tres millones de suscriptores
Pues ya tiene más que El Plural, Canal Red o Meneame :troll:
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josde #10 josde
#8 Y mas que ABC,Vox populi y Okgasdiario
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menéame