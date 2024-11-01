La familia Ariza y Eduardo Inda reflotan Intereconomía con Negocios TV, la nueva plataforma digital de la ultraderecha

Desde que Intereconomía, el canal de televisión del grupo mediático que dirige Julio Ariza, dejó de ser influyente como proyecto, la ultraderecha ha buscado un nuevo faro informativo, que ha encontrado, en parte, en Negocios TV. Su auge, con casi tres millones de suscriptores en plataformas digitales, responde al viraje del sector político de Vox en los últimos años desde posiciones conservadores más tradicionales, como las que se defendían en Intereconomía, hacia un discurso ultraliberal, muy centrado en lo económico,