La familia de Aretha Franklin critica un sermón "ofensivo y de mal gusto" en su funeral [EN]

En su sermón de cincuenta minutos el 31 de agosto, el reverendo Jasper Williams Jr criticó al movimiento Black Lives Matter: "Las vidas de los negros no importarán hasta que los negros respeten las vidas de los negros y dejemos de matarnos entre nosotros". También criticó a las familias negras: "Ya no quedan padres en nuestras casas", afirmó, añadiendo que una madre soltera no puede educar a un niño para convertirlo en un buen hombre.