La falta de sueño mata moscas por el intestino

El sueño sigue siendo un misterio. Animales sometidos a insomnio casi total mueren de forma precoz, pero no presentan daños visibles en el cerebro. Una investigación muestra que no dormir hace que se acumulen radicales libres en el intestino y que estos son los responsables de la muerte, al menos en moscas. Sorprendentemente, una dieta rica en antioxidantes les devuelve su esperanza de vida original (Pero, de momento, no lo prueben en casa: la solución inmediata no estaría en el consumo directo y desenfrenado de antioxidantes).