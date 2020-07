Falta de rastreadores y datos cuestionables: lo que esconde el milagro de Díaz Ayuso

Los buenos datos de Madrid, con apenas seis de los 201 brotes que hay en España, esconden una posible mala noticia. Si no se agrupan en brotes, es decir, si no se consigue trazar un vínculo entre los más de 100 nuevos casos detectados por día en la Comunidad de Madrid, si no se consigue establecer cómo se contagiaron y a quiénes pudieron contagiar, se complica la prevención de futuros contagios.