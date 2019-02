La Agencia Española del Medicamento asegura que hasta finales de marzo no se reestablecerá el suministro de Fludarabina. La Sociedad Española de Hematología alerta de que 1.200 pacientes muy graves se ven afectados y que no hay alternativa para quienes necesitan un trasplante de médula. Los oncólogos argumentan que las farmacéuticas dejan de producir los medicamentos que no les son rentables.