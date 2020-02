Falta de control por coronavirus en Ezeiza - Argentina

En muchos aeropuertos internacionales se están llevando prácticas de control por el coronavirus. Si bien la enfermedad no tiene el mismo riesgo que otras epidemias que han habido, no se sabe como puede evolucionar el virus y por eso es la necesidad de control. En Argentina parece que la situación no les ha quedado clara y deciden, para mantener el autocontrol de la sociedad, no tomar las medidas necesarias en Ezeiza, siendo este el aeropuerto internacional principal.