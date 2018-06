La falta de ambulancias en la Comunidad de Madrid obliga a utilizar UVIS para servicios no urgentes

Los trabajadores del SUMMA aseguran que la falta de ambulancias para servicios no urgentes ha normalizado que se utilicen recursos avanzados de emergencias para servicios que no lo son. El número de ambulancias de las empresas privadas que se encargan de este servicio no es suficiente, lo que obliga a que sean las UVIS móviles los que lo presten. "Alguien que ha sufrido un infarto tiene que esperar porque la UVI está, por ejemplo, trasladando a un anciano a su casa".