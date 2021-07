El falso mito del concursante de televisión profesional

Que el brillo de lo que es excepción no lleve a engaño: los concursos de la televisión no dan para ganarse la vida. El concursante profesional no existe. Algunos de los grandes nombres de los programas de preguntas y respuestas lo tienen claro. (. ..). “Sumando todo el dinero que he ganado en estos años serían como 800.000 euros, que está fenomenal. Pero si lo dividimos entre 20 años y lo repartimos con Hacienda, nos da unos 20.000 euros al año. Que es maravilloso, pero llevo desde los 19 años de alquiler en Madrid, y así sigo."