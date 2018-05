Lawrence Mishel y Josh Bivens, del Economic Policy Institute en Washington, han hecho una contundente crítica del artículo de Daron Acemoglu del MIT y de Pascual Restrepo de la Boston University, citado anteriormente (“The zombie robot argument lurches on. There is no evidence that automation leads to joblessness o inequality”, Economic Policy Institute). Según tales autores, tales argumentos contra el Apocalipsis Robótico pueden resumirse en que:..