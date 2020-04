Falsas recomendaciones a seguir en caso de fallecimiento por COVID-19

Un juez no interviene en una muerte por causas naturales.En primer lugar, el mensaje dice que si el médico no puede certificar con certeza la causa de la muerte, es decir, si no se trata de un caso confirmado por COVID-19, “tiene que dar traslado al Juzgado de Guardia y al forense”.También es falsa la afirmación que contiene el mensaje y que dice que “no se puede enterrar a nadie con un diagnóstico de: ‘posible Coronavirus’”. No existe un derecho al diagnóstico.