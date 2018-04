"La falsa libre elección. Ahora se disfrazan las cosas: ¿mitad de jornada? Ah, es porque tú quieres, nadie te obliga. ¿La prostitución? Ah, es porque ellas quieren, podrían limpiar escaleras. Y así... Realmente, así es como funciona el neoliberalismo a todos los niveles: sé emprendedor, si luego fracasas, es que no vales lo suficiente, no has trabajado lo suficiente, no sabes ver por dónde va el mercado, etc".