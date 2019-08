Un fallo de seguridad de WhatsApp permite que alguien se haga pasar por ti

De los fallos y errores de seguridad no se libra ni la propia Apple, sin embargo en el caso de la compañía de la manzana sabemos que tarda muy poco en corregir estos problemas. No parece ser el caso de WhatsApp ya que según ha declarado Facebook, no pueden solucionar este error que permite a otros hacerse pasar por ti. Según se acaba de desvelar en la conferencia de seguridad Black Hat, hay un fallo de seguridad en WhatsApp que permite que alguien falsifique mensajes haciéndolos pasar por tuyos.