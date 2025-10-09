edición general
Un fallo en Kubernetes tumba Azure Portal y Microsoft Entra

Un fallo en Kubernetes tumba Azure Portal y Microsoft Entra

Si has tenido problemas para acceder al Portal de Azure o a Microsoft Entra esta mañana, no eres el único: Microsoft atribuyó la interrupción a una caída de Kubernetes. El gigante de Windows detectó problemas a partir de las 07:40 UTC, y varias regiones del mundo reportaron problemas con sus servicios. "Nuestro monitoreo detectó una pérdida significativa de capacidad de aproximadamente el 30 % de las instancias de Azure Front Door, principalmente en Europa, Oriente Medio y África", declaró Microsoft.

Torrezzno #2 Torrezzno *
Titular erroneo. No es "un fallo en Kubernetes". Es un fallo en alguno de los servicios que Microsoft corre en Kubernetes, por lo tanto, no es problema de este sino de los operadores de Azure portal. Si ellos a su vez mantienen los nodos en sus clusters es problema suyo. Si fuera un bug en el código de Kubernetes que presenten la pull request.

Me resulta curioso como tiran balones fuera teniendo ellos un servicio específico que es AKS
tommyx #1 tommyx
Eso les pasa por no desarrollar MSbernetes y usar software libre de comonistas.

Otra opción sería comprar kubernetes, cambiarle el nombre y cerrarlo.
#3 cunaxa
Pues kubernetes funciona bien en miles de sitios cada día.
A lo mejor es que ellos no han sabido administrar el kubernetes que tienen.

El título parece que es echar la culpa a quien no la tiene para eludir su responsabilidad.
