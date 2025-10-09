Un fallo en Kubernetes tumba Azure Portal y Microsoft Entra

Si has tenido problemas para acceder al Portal de Azure o a Microsoft Entra esta mañana, no eres el único: Microsoft atribuyó la interrupción a una caída de Kubernetes. El gigante de Windows detectó problemas a partir de las 07:40 UTC, y varias regiones del mundo reportaron problemas con sus servicios. "Nuestro monitoreo detectó una pérdida significativa de capacidad de aproximadamente el 30 % de las instancias de Azure Front Door, principalmente en Europa, Oriente Medio y África", declaró Microsoft.