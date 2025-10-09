Un fallo en Kubernetes tumba Azure Portal y Microsoft Entra

Si has tenido problemas para acceder al Portal de Azure o a Microsoft Entra esta mañana, no eres el único: Microsoft atribuyó la interrupción a una caída de Kubernetes. El gigante de Windows detectó problemas a partir de las 07:40 UTC, y varias regiones del mundo reportaron problemas con sus servicios. "Nuestro monitoreo detectó una pérdida significativa de capacidad de aproximadamente el 30 % de las instancias de Azure Front Door, principalmente en Europa, Oriente Medio y África", declaró Microsoft.
| etiquetas: kubernetes , azure , microsoft , outages , cloud
Me resulta curioso como tiran balones fuera teniendo ellos un servicio específico que es AKS
Otra opción sería comprar kubernetes, cambiarle el nombre y cerrarlo.
A lo mejor es que ellos no han sabido administrar el kubernetes que tienen.
El título parece que es echar la culpa a quien no la tiene para eludir su responsabilidad.