Fallo contra Argentina: deberá pagar US$ 224 millones a dos fondos de inversión por el default de 2001

La Justicia de Nueva York falló en contra de la República Argentina y le ordenó al Gobierno a pagar 224,2 millones de dólares a dos fondos de inversión que permanecían en default desde 2001 y no se regularizaron durante los dos canjes de deudas que ofrecieron los gobiernos kirchneristas en 2005 y 2010. La jueza Loretta Preska, de Nueva York, convalidó el reclamo de los fondos Attestor Master Value (por US$ 67,9 millones) y Trinity Investments (US$ 156,3 millones).