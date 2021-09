El fallido experimento de Stephen King para autopublicarse digitalmente hace veinte años

Casi dos décadas antes de que se fundara Substack, King intentó la autopublicación digital con una novela titulada The Plant, aunque no hay consenso sobre si fue un éxito o un fracaso. The Plant fue una novela por entregas sobre una editorial con una planta que exige sacrificios humanos a cambio del éxito financiero. En primer lugar fue difundida como una serie de tres entregas en edición limitada que el autor regaló a familiares y amigos en las navidades de 1982, 1983 y 1985.