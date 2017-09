Falleció Len Wein, el legendario co-creador de Wolverine y La Cosa del Pantano

“Hay pocos talentos que definen a una generación. Len fue eso para su propia generación de profesionales del cómic y para una generación de lectores. Él fue un raro regalo para todos nosotros”. Con esas palabras, el escritor y editor Paul Levitz se refirió a la muerte de Len Wein, uno de los editores de cómics más importantes de todos los tiempos en DC Comics. En esa labor guió a los New Teen Titans, Batman and the Outsiders y, al mismo tiempo, en uno de los cómics más importantes de todos los tiempos: Watchmen.