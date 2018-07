Fallece el ilustrador George Jenson (‘El Retorno del Jedi’, ‘Terminator 2’)

Puede que el suyo no fuera un nombre conocido, pero desempeñó uno de esos trabajos vitales para el cine de Ciencia Ficción. El ilustrador George Jenson ha fallecido hace unos días a la edad de 87 años, según ha informado su publicista. Nominado al Oscar en 1984 por su trabajo en 2010: Odisea Dos, este canadiense comenzó en el mundo de la ilustración y el diseño de storyboards de la mano del célebre Irwin Allen, para el que trabajó en series como Perdidos en el Espacio o Land of the Giants. De ahí saltó brevemente al mundo de la animación...