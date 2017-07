Por más de 20 años, la Sra. Mireles dio voz a varios personajes del cine y la televisión. Entre los más destacados se encuentran Violet de Downton Abbey, Mary Brady de Sex and the City, así como su trabajo en CSI: New York, Elemental, así como Doña Clotilde en el Chavo Animado. Patty y Selma en Los Simpsons.