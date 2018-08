Fallece Campeggi, el artista italiano que ilustró Hollywood

El pintor e ilustrador italiano Silvano Campeggi, autor de carteles cinematográficos de películas de Hollywood como “Casablanca”, “West Side Story” o “Breakfast at Tiffany’s”, falleció a los 95 años en Florencia. Nacido en Florencia el 23 de enero de 1923, estaba considerado uno de los artistas gráficos más importantes de la historia de la gran pantalla estadounidense y es responsable de los carteles de cintas como “Singin’ in the Rain”, “An American in Paris”, “Cat on a Hot Tin Roof” o “Exodus”.