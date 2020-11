Fallece Bruce Swedien, uno de los Ingenieros de Sonido más premiados de la historia

En total Swedien (foto izda) ganó a lo largo de su larga carrera 13 premios Grammy, incluidos aquellos por su ingeniería de los álbumes Thriller, Bad y Dangerous de Michael Jackson y por dos álbumes de su amigo Quincy Jones: Back on the Block y Q’s Jook Joint. Su primera oportunidad fue con Frankie Valli y el sencillo Big Girls Don’t Cry de Four Seasons, que estuvo en el número uno del R&B durante tres semanas y en el número uno del pop durante cinco semanas a finales de 1962 para VeeJay Records.