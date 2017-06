Glenne Headley, la actriz nominada a dos premios Emmy por sus papeles en 'Bastard Out of Carolina' —dirigida por Anjelica Huston' y en la miniserie 'Paloma solitaria', donde compartió pantalla con Robert Duvall y Tommy Lee Jones entre otros, ha fallecido la pasada noche a los 63 años de edad. Las causas de la muerte, por el momento, no han sido confirmadas.