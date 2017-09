Una falla del pensamiento feminista es creer que la violencia de género es un problema de hombres y mujeres

Entrevista con Rita Segato, antropóloga e investigadora, en la que vertió conceptos claves sobre el feminismo, la violencia de género, la violación como crimen de poder y la génesis del abuso sexual infantil. El mundo se mueve de una manera que no pueden controlar y deja a los hombres en una situación de precariedad, pero no como consecuencia del empoderamiento de las mujeres, sino como una consecuencia de la precarización de la vida, de la economía, de no poder educarse más, leer más, tener acceso a diversas formas de bienestar.