El futbolista del Cádiz está dispuesto a dejar el fútbol si no hay vacuna. "El presidente me estaba convenciendo de que estuviera tranquilo, pero no me confirma nada. Yo no voy a anteponer mi salud y la de mi familia por unas personas que me quieren intentar obligar a jugar al fútbol cuando no es un trabajo esencial. Que yo no ayudo a nadie", recordó.