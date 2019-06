Falete, acusado de violación por un joven marroquí menor de edad

Falete ha sido acusado de abusar sexualmente de un menor de edad de Tánger.El joven denunciante acudió al Tribunal de Segunda Instancia de Tánger acompañado de Taib Bouchiba, coordinador regional de la organización de protección de menores 'No toques a mi niño'. Allí desveló que había sido víctima de abusos y violaciones por parte de Falete: "Me ha violado. Y me ha dado 2.000 dírhams (185€) después de abusar de mí varios días". El joven aporta varios mensajes como prueba en los que el artista le pide vídeos de carácter sexual.